الجامعات تعلن استعداداتها لامتحانات الترم الثاني 2023

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات، موضحين أنه وفقًا لطبيعة الامتحانات يتم وضع أكثر من نموذج للمادة الواحدة، سواء بالنسبة لاختبارات البابل شيت أو الاختبارات ذات الطبيعة المقالية، موضحين أنَّ الخريطة الزمنية للامتحانات كما هي دون تغيير أو تأجيل أو تعديل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وشدد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على تطبيق الإجراءات التي أقرّها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي في هذا الشأن، كما جرى التشديد على وضع أكثر من نموذج لامتحانات الترم الثاني لمواجهة ظاهرة الغش وأن تكون الامتحانات وفقًا لقدرات الطالب المتوسط أو تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي للطلاب.

امتحانات الجامعات 2023

من جانبه، قال الدكتور صديق عبدالسالم، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه جرى التوجيه بضرورة الاستعداد المبكر لامتحانات الترم الثاني والتي منها تجهيز أكثر من نموذج للامتحانات خاصة امتحانات البابل شيت، خاصة أنَّ اللجنة الواحد تحتوي على أكثر من نموذج لامتحان المادة الواحدة، وكذلك التشديد على مواجهة ظاهرة الغش، لافتا إلى أنَّه جرى البدء في إعلان جداول امتحانات الترم الثاني 2023.