انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالبحر الأحمر

انطلقت امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني لصفوف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي بمدارس البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية ومتابعة لتطبيق ضوابط الامتحانات تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحر الأحمر

وأكد هشام منير عبد الغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الصف الدراسي الثاني 2023 وسط إجراءات وقائية واحترازية ومراعاة ضوابط وشروط الامتحانات طبقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

َضوابط وشروط امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأشار «عبد الغني» أن ضوابط وشروط الامتحانات تشمل عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، وحظر استخدامه بالنسبة للمعلمين داخل اللجان، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، واستخدام الطلاب لأدواتهم الخاصة وعدم تداولها بينهم، مع توفير الأجواء الآمنة والهادئة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء.

موعد امتحانات الشهادة الابتدائية محافظة البحر الأحمر

وأعلن «عبد الغني» حالة الطوارئ بالإدارات التعليمية بمدن البحر الأحمر خلال فترة الامتحانات التي انطلقت اليوم لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، لافتا إلى أن امتحانات الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2023 ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.