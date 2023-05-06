بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وغرفة عمليات للمتابعة

انطلقت منذ قليل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي بالمدارس وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين والمشاركين في الامتحانات من فيروس كورونا بالإضافة إلى إجراءات مكافحة الغش باللجان.

بدء امتحانات صفوف النقل

ويؤدي طلاب صفوف النقل الامتحان في مادة اللغة العربية الذي بدأ في التاسعة صباحاً ويستمر لمدة 3 ساعات وفقاً للجداول المعلن من المديريات التعليمية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأكّدت المديريات التعليمية، أنّه تمّ تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية التابع لها لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات وحل أي معوقات خلال الامتحان.

منع التليفون والأجهزة التقنية

كما أكّدت منع اصطحاب التليفون المحمول وأي أجهزة الكترونية أو تقنية حديثة مع الطلاب والمعلمين داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على أنَّ هناك عقوبات لمحاولات الغش محذرا الطلاب حتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، وسيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

وشددت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية علي المتابعة الجيدة والمرور اليومي على اللجان الامتحانية وتذليل كل العقبات تواجه الطلاب، والتأكّد من تنفيذ التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتأكّد من سير الامتحانات بانتظام.