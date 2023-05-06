26 عملا فنيا تتنافس على جوائز مهرجان جمعية الفيلم.. ينطلق اليوم

تنطلق، مساء اليوم، أعمال الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم في دار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس المهرجان محمود عبد السميع، والفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة الحالية.

26 فيلما تتنافس على جوائز المهرجان

ومن المقرر أن تتنافس هذا العام 26 فيلما روائيا طويلا عُرضت في دور العرض المصرية، إضافة إلى 4 أفلام عُرضت على المنصات تشارك في الاستفتاء.

كما سيكون هناك تنافسا عربيا بين 15 فيلما على جاءئزة افضل فيلم عربي تم عرضهم داخل مصر فى العام المنقضي.

ختام الدورة الأسبوع المقبل

وقررت الجمعية عرض 6 أفلام على مدار الأسبوع، وهي «الجريمة» للمخرج شريف عرفة، و«من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، و«ليلة قمر 14» للمخرج هادي الباجوري، و«العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، و«كيرة والجن» للمخرج مروان حامد.

ومن المقرر أن يقام اليوم حفل لتكريم عدد من رواد وصناع الفن المصري، بحضور نخبة من الفنانين المصريين، على أن يُختتم المهرجان الأسبوع المقبل بتكريم كل الفنانين الفائزين.