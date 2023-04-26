30 فيلماً مصريا و15 عربيا تتنافس على جائزة الدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم

تحضيرات مكثّفة تجرى على قدم وساق للدورة التاسعة والأربعين من مهرجان جمعية الفيلم السنوى، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 20 مايو المقبل داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومى للسينما.

ويتنافس فى المهرجان هذا العام 26 فيلماً روائياً طويلاً عرضت بدور العرض المصرية، بالإضافة إلى مشاركة 4 أفلام سبق وعُرضت على المنصات الإلكترونية، بينما يتنافس 15 فيلماً عربياً طويلاً على جائزة أفضل فيلم عربى عُرضت بدور العرض المصرية لعام 2022 من 10 دول عربية، من بينها أفلام «كيرة والجن، والجريمة، وفضل ونعمة، وقمر 14، وحامل اللقب، وواحد تانى، والعنكبوت، وبحبك، و11.11، و19ب».

ومن المقرر أن يكون الفنان حسين فهمى هو ضيف شرف الدورة، وسيقوم بتسليم شهادات الأفلام الفائزة، التى حصلت على أعلى تصويت فى الاستفتاء العام الذى تقيمه الجمعية سنوياً لاختيار أعلى الأفلام التى تتنافس على جوائز المهرجان السنوى فى مراسم حفل الافتتاح يوم 6 مايو المقبل.

الفنان حسين فهمى أعرب على سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذى يعتبره من أهم المهرجانات المصرية المحلية، قائلاً: «لقد عاصرت وقت إنشاء هذا المهرجان وكنت وقتها طالباً بمعهد السينما، وكان وقتها لا يزال فى الحقيقة من أهم المهرجانات السينمائية فى مصر، لتاريخه الطويل ومصداقيته فى جميع تفاصيله، ليس بسبب عدد الحضور أو الكثير من التفاصيل التى يهتم بها الكثير من المهرجانات، لكن المهم هو الجمع الجميل الذى يحب السينما، فهو يكرّم الفن السابع والفنانين المبدعين فى مختلف المجالات والتخصّصات السينمائية».

وأعرب مدير التصوير السينمائى محمود عبدالسميع، رئيس مهرجان جمعية الفيلم، عن سعادته باختيار حسين فهمى، قائلاً: «تربطنى علاقة قديمة بالفنان حسين فهمى، فهو خريج المعهد العالى للسينما، وسافر بعثة إلى أمريكا لدراسة المزيد عن مهنة الإخراج، وعند عودته رُشّح من قبل هيئة السينما فى ذلك الوقت لمركز الأفلام التسجيلية لإخراج فيلم تسجيلى، ورُشحت أنا لتصويره، وبعدما بدأنا فى التحضير والإعداد للفيلم، فجأة أخبرنى أنه لن يقوم باحتراف الإخراج، وأنه سيقوم ببطولة فيلم (خلّى بالك من زوزو)، وعندما تواصلت معه مؤخراً من أجل أن يكون ضيف شرف الدورة الجديدة بعد مشاركته معنا العام الماضى كضيف شرف الدورة الاستثنائية التى ضمّت أفلام عامى 2020 و2021، رحب بشدة لوجوده معنا هذا العام، خاصة مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس مهرجان جمعية الفيلم السنوى».