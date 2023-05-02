عرض 8 أفلام روائية مصرية في مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

من بين 30 فيلمًا روائيًا طويلًا مصريًا عرضت خلال عام 2022 في دور العرض المصرية، إضافة إلى الأعمال السينمائية التي عرضت بالمنصات الرقمية، اختار مجموعة كبيرة من النقاد والسينمائيين.

قائمة الأفلام التي سيتمّ عرضها في الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، والذي سيقام في الفترة من 6 لـ 13 مايو المقبل بمركز الابداع بدار الاوبرا المصرية، بينما سيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم 20 مايو.

المهرجان ينطلق 6 مايو بمركز الابداع بدار الاوبرا المصرية

والأفلام التي تمّ اختيارها هي: 8 أفلام سيتمّ عرضها ضمن فعاليات المهرجان يوميا في تمام السادسة مساءا، ويعقب كل منها ندوة مع صناع الأفلام، وهي: «الجريمة للمخرج شريف عرفة، ومن أجل زيكو للمخرج بيتر ميمي، وليلة قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت للمخرج احمد نادر جلال، وكيرة والجن للمخرج مروان حامد».

أكثر من فيلم يتنافس على الجائزة

الأفلام التي تمّ اختيارها ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من: حامل اللقب للمخرج هشام فتحي، وتسليم أهالي للمخرج خالد الحلفاوي، وفضل ونعمة للمخرج رامي إمام.