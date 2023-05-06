«التعليم»: انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني دون معوقات

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023، مشددة على أن غرفة العمليات تتابع مع الإدارات التعليمية، سير الامتحانات منذ صباح اليوم.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات الالكترونية للصف الأول الثانوي الترم الثاني، التي بدأت اليوم تسير بانتظام، وأن الطلاب تمكنوا من الدخول على سيستم الامتحان دون أي معوقات، مشيرا إلى أنه تم تسليم الطلاب كود الامتحان مع بدء الامتحان في الساعة التاسعة صباحًا.

تحرير محضر في حالة حدوث عطل للتابلت

وأشار إلى أن هناك تعليمات للمدارس الثانوية بعقد الامتحان ورقيًا في حال وجود أي مشكلة تقنية أو حدوث عطل لطلاب الصف الأول الثانوي وعدم الدخول على المنصة، وذلك في حالة الضرورة القصوى، بعد التأكد من وجود مشكلة.

ولفت إلى أنه في حالة حدوث عطل بالتابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي يتم تحرير محضر، وذلك ضمانا لحق الطالب ثم يتم عقد امتحانًا ورقيًا للطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط عقد امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 وهي كالتالي:-

- عقد امتحانات الصف الأول الثانوي الكترونيًا علي التابلت بالمدارس الحكومية والخاصة بالمدارس المتصلة بالإنترنت.

- عقد امتحانات الصف الأول الترم الثاني ورقيا لطلاب (منازل - الدمج- الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) ويكون والطلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت تعقد لهم الامتحانات ورقية والطلاب المدارس التى لا يتوافر بها شبكة إنترنت.

- الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب حيث تعقد الامتحانات بنسبة 85% إلكترونيا.