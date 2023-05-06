«النقل»: لا تعاقدات جديدة لشراء جرارات أو عربات سكة حديد من خارج مصر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الوزارة تسابق الزمن لتوطين كل صناعات النقل في مصر، وهو نهج تطبقه وزارات الحكومة المصرية تحت شعار «لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية».

وأكد التقرير، أنه لن يتم من الآن إبرام أي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها في مصر، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

توطين صناعة قطع الغيار

ونوه التقرير إلى أن التعاون مع شركة «سكودا» التشيكية في مجال عمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية والتعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر.

وتشمل توطين صناعة النقل، الصناعات المغذية وقطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين.

التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة

ونوه تقرير وزارة النقل، إلى أن التعاون مع الشركة الشيكية، يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وقطع الغيار الخاصة بها وفق أحدث الأساليب، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك تعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات، ومنها مشروعات النقل.