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متوسط تأخيرات قطارات السكك الحديدية اليوم.. تصل لـ60 دقيقة

كتب:

كريم روماني
10:33 ص | السبت 22 أبريل 2023
أحد القطارات - صورة أرشيفية

أحد القطارات - صورة أرشيفية

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم السبت الموافق 22 أبريل الجاري، موضحة أنها بسبب التهدئة في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها؛ من إنشاء كباري علوية وأنفاق وتجديد وصيانة وتطوير المزلقانات.

وأوضحت «الهيئة» في تقرير لها، أن متوسط تأخيرات القطارات يصل إلى 30 دقيقة، مؤكدة أن حركة القطارات بصفة عامة تسير بصورة منتظمة مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل متوسط تأخيرات القطارات 

- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة. 

- خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا - المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

توفير 78 قطار مكيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وأشارت هيئة السككة الحديدية، إلى أنه تم توفير 78 قطار مكيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك، و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالى 130 قطار، وذلك في إطار تيسير كافة الخدمات لجمهور الركاب، مؤكدة أنه يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية قبل السفر بـ 24 ساعة، مع مراعاة صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.