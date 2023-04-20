خروج قطار عن القضبان فى إيطاليا يتسبب فى شلل حركة السكك الحديدية

خرجت عربة قطار شحن عن مسارها في محطة فلورنسا كاستيلو بمدينة توسكان الإيطالية، تسببت في وقف وتعطيل حركة قطارات السكك الحديدية على خطى فلورنسا بولونيا، وفلورنس-براتو بالقرب من فيرينزى كاستيلو، وسادت حالة من الفوضى حول مواعيد الرحلات بين التأخير أو الإلغاء، وفقا لصحيفة «الكوريري ديلا سيرا».

تقسيم إيطاليا إلي نصفين بعد خروج قطار عن مساره

وذكرت الصحيفة أنَّ البنية التحتية تعرضت لأضرار جسيمة، تسببت في تقسيم إيطاليا الى نصفين، بالإضافة إلي أن الانحراف عن السكة قد تسبب في سقوط بعض الأعمدة والأبراج التي تدعم الكابلات التي تزود القطارات والمسار بالكهرباء، وانزعج عدد كبير من أولئك الذين يضطرون للسفر بالقطار عبر شبه الجزيرة، ولكن الحادث لم يسفر عن إصابات إلا فقد أصبحت إيطاليا منقسمة الى قسمين بسبب حركة السكك الحديدية

شلل بحركة القطارات في ايطاليا

وصرحت شبكة السكك الحديدية، إنه جرى تعطيل حركة السكك الحديدية على كل من الخط عالي السرعة والخط التقليدي، نتيجة انحراف بعض عربات قطار الشحن عن مسار القضبان في محطة فلورنس كاستيلو.

واحتشد عدد كبير من المواطنين والسياح في المحطات المركزية للمدن الإيطالية الرئيسية بعد إلغاء رحلاتهم بسبب شلل حركة السكك الحديدية، بين ميلانو وفينيسيا وروما، حيث أن اصبح حركة التنقل بين شمال وجنوب إيطاليا مستحيلا.

وبحسب الصحيفة، روت عائلة كالابريا عواقب يوم لا نهاية له: «كان من المقرر وصولنا إلى فيرونا في الساعة 2 مساء، إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنصل بحلول الساعة 6 مساء متأخرين 4 ساعات، لقد توقفنا هنا في روما هذا الصباح في الساعة 8 صباحا وما زلنا ننتظر معرفة ما إذا كنا سنغادر بالفعل، ولدينا العديد من الشكوك حول هذا الموضوع، قيل لنا إنه لا ينبغي أن يكون هناك إلغاءات بعد الظهر».