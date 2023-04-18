تقرير: مصر تتعاون مع شركات عالمية لتوطين صناعة النقل

تبذل الدولة مُمثلة في وزارة النقل جهوداً مضنية لتوطين صناعة النقل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك للحاجة المُلحة لهذه الصناعة في مصر سواء لتصنيع عربات القطارات أو عربات المترو، فضلاً عن قضبان السكك الحديدية، وتصديرها للخارج بدلاً من استيرادها.

جهود الدولة لتوطين صناعة النقل في مصر

وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، وفي إطار دورها الخدمي، جهود الدولة لتوطين صناعة النقل في مصر:

- التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الوحدات المتحركة لإقامة مصانع في مصر.

- إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بنى سويف.

- إنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر في منطقة كوم أبو راضي.

- إنشاء مصنع نيرك بشرق بورسعيد بتصنيع 40 قطار مترو جديد.

- إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر لأول مرة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

- إنشاء مصنع لتصنيع الواح الصلب التي تستخدم في المراكب.

«داليا»: تحول المحنة إلى منحة

وعلقت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، على جهود الدولة لتوطين صناعة النقل في مصر، قائلة: «بتفكرني بالمثل الصيني لا تُعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد»، موضحة أن تكلفة الترميم للعربة الواحدة في القطارات في مصر مرتفعة للغاية قد تصل إلى مليون، وهنا تظهر الأهمية البالغة لتوطين صناعة النقل في مصر.

ووصفت «يونس» في حديثها لـ«الوطن»، فكرة التصنيع بأنها موضوع كبير، وتحول المحنة إلى منحة، موضحة أن الاتجاه الحالي هو الاستثمار في الموارد البشرية كتشغيل أيدي عاملة مصرية وهو ما تقوم به وزارة النقل بالفعل في إنشاء المصانع الجديدة، ومشروعات التطوير، بما يسهم في رفع كفاءة الكثير من القطارات.