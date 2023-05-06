طرق الإبلاغ عن زيادة الأجرة وعقوبة مخالفة التعريفة الجديدة للمواصلات

تستمر وزارة التنمية المحلية في متابعة الموقف بمختلف محافظات الجمهورية وتطبيق التعريفة الجديدة، في ضوء القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ويواصل المحافظون ونوابهم والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء القيام بجولات ميدانية وحملات مكثفة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي.

وحذر وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، السائقين من عدم تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية والتي منها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية لمنع استغلال المواطنين.

طرق الإبلاغ عن زيادة الأجرة

ويمكن الإبلاغ عن زيادة الأجرة من قبل السائقين من خلال عدة طرق، نعرضها فيما يلي:

يمكن التواصل مع وزارة التنمية المحلية من خلال ( 01103111761 - 01103111762 ).

كما يمكن الاتصال بالخط الساخن لمبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة علي رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين، ورقم الواتس آب (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.

ويمكن تقديم بلاغ لمحافظة القاهرة، عن طريق التواصل مع الخط الساخن 15496، والأرقام 23901236، 23907147 ، 23912136.