حملات مكثفة على مواقف سيارات الأجرة بالسويس للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

أجرى خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، يرافقه العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف، جولة بالموقف الإقليمي لسيارات الأجرة، بحي فيصل وعدد من مواقف خطوط الميكروباص، للتأكيد على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة.

تنفيذا لتوجيهات اللواء أح عبدالمجيد صقر محافظ السويس بتكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة المتجهة من السويس إلى المحافظات الأخرى بعد قرار رفع أسعار الوقود اليوم.

الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة

وحرص السكرتير العام لمحافظة السوس، على التحدث مع الركاب وسؤالهم عن مدى تطبيق التعريفة، ومدى رضاهم عن نسبة الزيادة، يرافقه العميد علاء إسماعيل مدير عام الأسواق والورش، واللواء عمرو بغدادي رئيس حي فيصل، والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومديري المواقف الداخلية بالموقف الاقليمي.

وكانت تعريفية الركوب الجديدة في محافظة السويس، قد اعتمدها اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث تم إقرار التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، التي تربط أحياء المحافظة ببعضها، وكذلك بين محافظة السويس والأقاليم والمحافظات الأخري بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية تحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.25 جنيها، دون تحريك البنزين أو الغاز الطبيعي.

قيمة الزيادة

وتضمنت تحريك تعريفة الركوب الجديدة، في محافظة السويس، على الخطوط الداخلية بنسبة تقل عن 10%، وذلك بعد تقدير الزيادة وتقريبها إلى أكبر كسر يتيح تجاوز حدوث أزمة بسبب الفكة التي تتكرر مع كل زيادة، حيث تقل أحياناً عن أقل عملة متداولة.