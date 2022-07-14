محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأجرة السيارات والأسعار الجديدة للوقود، فضلا عن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، والاستجابة لجميع الشكاوى، وذلك عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بتحريك أسعار المواد البترولية أمس الأربعاء.

استقرارالأوضاع بعد تطبيق التعريفة الجديدة

واستعرض المحافظ استقرار الأوضاع بعد تطبيق تعريفة أجرة المواصلات الجديدة، وجولاته الميدانية على مواقف الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وأسعار الوقود الجديدة ومقابلة المواطنين والسائقين والاستماع إلى طلباتهم، مشيراً إلى إطلاق حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود أو التعريفة الجديدة أو مخالفة خطوط السير، والإعلان عن 3 خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية الأمن وإداراتي المرور ومباحث المرور ومديرية التموين بالمحافظة.

يأتي ذلك بالإضافة لتكثيف حملات مفاجئة من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي وتحرير المحاضر للمخالفين لمنع تكرار المخالفات مرة أخرى، فضلا عن الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين لحثهم على الإيجابية والإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات من بعض السائقين أو المتلاعبين بالأسعار.

تركيب بانرات بالتعريفة الجديدة

كما وجه المحافظ، مديري إدارة المرور ومباحث المرور والمواقف، بضرورة استكمال تركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بقرى ومراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالتعريفة الجديدة للأجرة التي تم إقراراها، فضلا عن تركيب لافتات وإعلانات بخط واضح وملصقات بأسعار الوقود بمختلف أنواعه بجميع محطات الوقود لمنع التلاعب بالأسعار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها، للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

تخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة «خليك إيجابي» من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

تعديل تعريفة أجرة المواصلات الداخلية والخارجية

كان محافظ أسيوط قد أصدر صباح اليوم، قرارًا رقم 1783 لسنة 2022، بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة، وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الأربعاء 13 يوليو 2022.