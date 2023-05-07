54 وظيفة متاحة للعمل «نص يوم».. الشروط والتفاصيل

أصدر موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف حاجة عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصري لمجموعة من الوظائف وفرص العمل المطلوبة والتي تتطلب عمل نصف يوم فقط.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: ماكسور للتكنولوجيا .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - إدارة الأعمال ).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: الصابرين لتجارة الصاج والاستيراد والتصدير.

مقر العمل: ميت غمر - الدقهلية .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: شبانه جروب.

مقر العمل: العجمى - الاسكندرية.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: تايجر باك.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سوشيال ميديا

اسم الشركة: علاء لاستشارات الهجرة والترجمة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000- 4500 جنيه مصري.

وظيفة مسئول أرشيف الوثائق والملفات

اسم الشركة: طلبية للتوزيع .

مقر العمل: المرج - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مراقب تشغيل

اسم الشركة: طلبية للتوزيع .

مقر العمل: المرج - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب تسليم / توصيل

(مخازن) - المرج - القاهرة

اسم الشركة: طلبية للتوزيع.

مقر العمل: المرج - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 30 .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الاضافية: 500- 1000 جنيه مصري.

وظيفة طباخ

اسم الشركة: هولا تاكوز.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط) ( معهد فني سياحة وفنادق ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 جنيه مصري.

زظيفة شيف تجهيزات

اسم الشركة: هولا تاكوز.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) (معهد فني سياحة وفنادق - مطبخ).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 7000- 8000 جنيه مصري.

وظيفة كاشير

اسم الشركة: تالنت اكسبيرت.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) (دبلوم تجاري خمس سنوات).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب ضرائب

اسم الشركة: شركة هندسية كبرى.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة .

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محلل مالي

اسم الشركة: مجموعة بى اس اس.

مقر العمل: بنى سويف - بني سويف.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 60 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.