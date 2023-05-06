إصابة أسرة من 4 أشخاص بتسمم نتيجة تناول وجبة طعام فاسدة بالمنوفية

شهد مركز أشمون في محافظة المنوفية، إصابة أسرة مكونة من 4 أفراد بتسمم، نتيجة تناول وجبة منزلية، وعلي الفور انتقلت الأسرة إلى مستشفي أشمون، وتم تحويلها إلى قسم السموم في المستشفي الجامعي لتقلي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفي لمعرفة أسباب التسمم وسؤال باقي الأسرة عن التفاصيل.

تفاصل إصابة أسرة بتسمم نتيجة تناول طعام فاسد

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين إصابة «ج.ر» ربة منزل 27 عام، وأطفالها الثلاثة «ع.ا» 7 سنوات، و الطفل الثاني «ح.ا» 7 سنوات، و «ي.ا» 4 سنوات، وجميعهم مقيمين دائرة مركز أشمون، وبسؤال المصابة وزوجها، قررا تناول المصابين طعام معد في المنزل عبارة عن أرز وبطاطس موضوع خارج الثلاجة أعقبه شعورهم بآلام في البطن.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالواقعة من مركز أشمون

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال المستشفى العام أسرة مكونه من 4 أفراد، وهم ربة منزل و3 من أطفالها، لإصابتهم بالتسمم بعد تناول طعام فاسد، وانتقلت قوة أمنية لمعرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر يحمل رقم 6073 إداري مركز أشمون لسنة 2023، وجرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة.