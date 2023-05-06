«الجيل»: الحوار الوطني يشمل كل مناحي الحياة العامة في مصر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحوار الوطني الذي نشهده حاليا حالة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه حضر العديد من الحوارات الوطنية منذ عام 1982 حتى 2007، وكانت تلك الحوارات الماضية تدور حول موضوع واحد ويمكن قول «حوار اليوم الواحد»، أما الحوار الوطني الجاري كان يتم الإعداد والتجهيز له لمدة عامًا كاملا من خلال الجلسات التحضيرية لبناء الثقة بين المتحاورين.

أهيمة الجلسة الافتتاحية

وأضاف «الشهابي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ودينا شرف، أنّ الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت أكثر من رائعة، إذ أنها كانت بمثابة احتفالية نقدمها للعالم لإثبات وجود الجماعة المصرية بكل أطيافها الفكرية واختلافاتها وآرائها من أجل التفكير في مستقبل مصر.

الحوار الوطني شمل كل مناحي الحياة

وتابع رئيس حزب الجيل، أن الحوار الوطني الجاري شمل كل مناحي الحياة العامة في مصر من خلال محاوره الثلاثة «السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية»، مشيرًا إلى أنه هذه المحاور مقسمة على النحو التالي: السياسية على 5 لجان، الاقتصادية 8 لجان، الاجتماعية 6 لجان.