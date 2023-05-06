«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن»: «الحوار الوطني.. النقابات ترفع شعار «حقوق العمال»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بعمال مصر سواعد المستقبل، وتحت عنوان «الحوار الوطني.. النقابات ترفع شعار «حقوق العمال»».

المحور الاقتصادي له نصيب الأسد

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الاقتصاد يعد الملف الأهم بالنسبة للعالم كله، والحديث الأبرز في المناخ الدولي، وبالتالي ينطبق هذا على الداخل المصري كون القضايا الاقتصادية محور اهتمام المواطن المصري بالإضافة إلى المحورين السياسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن عدد اللجان الاقتصادية بالحوار الوطني يبلغ 8 لجان، بينما السياسي يبلغ 5 لجان، أما الاجتماعي 6 لجان، لذلك يكون المحور الاقتصادي له نصيب الأسد بالحوار الوطني.

دعم كل مفردات الاقتصاد المصري

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة، عبر قناة «إكستر نيوز»، أن لجان المحور الاقتصادي تشمل كل الموضوعات والملفات المتعلقة بالاستثمارات العامة والخاصة فضلا عن الزراعة والسياحة إلى جانب ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، مؤكدا على أهمية كل لجان الحوار الوطني التي تشير إلى أن الدولة والمجتمع يدعمان كل مفردات الاقتصاد المصري.