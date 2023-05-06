عضو «الحوار الوطني»: توافق الأطياف المشاركة الضمان الأكبر للنجاح

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عمد طوال الفترة الماضية على وضع أطر ولوائح ميسرة؛ لإنجاح الحوار الوطني والخروج منه بتوصيات مثمرة من شأنها معالجة قضايا المجتمع ووضع حلول جذرية لكافة المشكلات.

الضمان الأكبر لنجاح الحوار

وأوضح «هاشم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الضمان الأكبر لنجاح الحوار وجني من جلساته ثمار معالجة لقضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هو توافق جميع القوى الوطنية نحو كلمة تتمثل في خارطة علاجية لكافة المشكلات التي تواجه المواطن المصري في رحلة حياته المعيشية.

دعم وترسيخ مقتنيات الحوار

وبسؤاله عن دور قرارات العفو الرئاسي في دعم الحوار، أشار عضو مجلس الأمناء، إلى أنه لا شك أن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الفترة الماضية، من شأنها دعم وترسيخ مقتنيات الحوار.

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني حديثه داعيا كافة الأطياف المشاركة في الحوار بعدم التعصب تجاه رأي محدد ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.