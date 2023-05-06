تفاصيل لجنة الأحزاب بالمحور السياسي في الحوار الوطني

تعد لجنة الأحزاب التي تندرج تحت المحور السياسي في الحوار الوطني من أهم اللجان، وذلك نظراً لطبيعة عملها وبالتالي القضايا التي تندرج تحتها، ويشار إلى أنّ الحوار الوطني كانت له مساهمة بشكل أساسي ومباشر في عودة الحياة الحزبية مرّة أخرى لساحة السياسة المصرية.

قضايا تندرج تحت لجنة الأحزاب السياس

ويشرح التقرير التالي أبرز القضايا التي تندرج تحت لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني.

تسعى لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني إلى مناقشة القضايا الخاصة بها وأهمها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، وأخيراً الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

أهمية المحور السياسي في الحوار الوطني

يشار إلى أنّ المحور السياسي في الحوار الوطني يشتمل على لجنة خاصة بالأحزاب السياسية، كما أنّ مباشرة الحقوق السياسية تعني أن المواطن يصبح مُشاركًا في اختيارات حياته بشكل عام، وتكمن مهمة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بأن المواطن يدرك أنّ صوته يمثل فارقًا في حياته وحياة أبناءه، وفي حال نجح الحوار الوطني في صياغة شكل جديد للحقوق السياسية المصرية من خلال مراجعة القانون الخاص بها من أجل الوصول إلى صيغة تشعر المواطن بقيمته وقيمة صوته، سيكون هناك تغيير ومختلف في الممارسة السياسية.

تفاصيل المحور السياسي

ويندرج تحت المحور السياسي 5 لجان التي تحتوي على عدد من القضايا، وتأتي أولى تلك اللجان هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وتأتي أهميتها كونها تتضمن النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.

تليها لجنة المحليات والتي تتضمن قانون المجالس الشعبية المحلية بما تشمله من الاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابي، إضافة إلى لجنة الأحزاب السياسية حيث ستناقش اللجنة الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتفعيل نشاط الأحزاب السياسية، ويعد الحوار الوطني مساهم رئيسي لعودة الحياة الحزبية مرّة أخرى إلى الشارع المصري، كما تسهم اللجنة في تعزيز قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.