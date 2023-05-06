تامر حسني: مليون مبروك للنادي الأهلي كأس السوبر

هنأ الفنان تامر حسني النادي الأهلي على فوزه بلقب كأس السوبر المصري، بعد مشاركته أمس في حفل المباراة الذي أقيم بين الأهلي وبيراميدز على ملعب محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

تامر حسني: حظ أفضل لنادي بيراميدز

ونشر تامر حسني مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: ‎مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كأس السوبر المصري وحظ أفضل لنادي بيراميدز، وكل الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على كرم الاستقبال شكرًا لجماهير مصر اللي حضروا المباراة وكل الجنسيات العربية الشقيقة.

تامر حسني: شكرا لمجلس أبو ظبي

وأضاف تامر حسني: «وشكرًا لمحبيني الكرام اللي شرفوني النهارده كل الشرف بحضورهم الكبير، من كل قلبي كل الشكر للأستاذ سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي، وشكرًا للإعلامي الكبير هيثم الحمادي محبتكم في قلبي».

يذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز انتهت بفوز الأهلي بهدف أحرزه علي معلول من ضربة جزاء ليحوز على لقب السوبر رقم 13 في مسيرته.