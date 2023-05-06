محافظ الوادي الجديد: 41 لجنة جاهزة لامتحانات صفوف النقل للتعليم الفني

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انطلاق امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى 2022-2023 للصف الأول الثانوي العام صفوف النقل بالتعليم الفني.

محافظة الوادي الجديد تستقبل 41 لجنة مركزية

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، إن 27 لجنة استقبلت نحو 1794 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (انتظام ودمج ومنازل)، لأداء امتحان مادة اللغة العربية الذي يتضمن الامتحان الإلكتروني والورقي(85٪ أسئلة اختيار من متعدد - تابلت) و(15٪ الأسئلة المقالية - ورقى).

وفى سياق متصل، انطلقت اليوم امتحانات صفوف النقل بجميع مدارس التعليم الفني (مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية - مدارس التعليم الصناعي - التجاري - الزراعي) وفق الجداول المعلنة، حيث تم تجهيز 14 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية لاستقبال نحو 4894 طالب وطالبة.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد في بيان صحفي له، أنه جرى تجهيز جميع اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة لتوفير المناخ الملائم للطلاب، بالإضافة لتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها مع الإدارات التعليمية الخمس؛ للمتابعة على مدار الساعة.