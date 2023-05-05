242 ألف طالب ابتدائي يؤدون امتحانات نهاية العام في بني سويف غدا

يبدأ طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة بني سويف، غدًا السبت، امتحانات نهاية العام الداسي 2023 بمادة اللغة العربية، بينما يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات يوم الأحد، وسط إجراءات مشددة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظ بني سويف يراجع استعدادات التعليم لامتحانات نهاية العام

من جانبه راجع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع التعليم، خطة الاستعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2022/2023 للنقل والشهادات العامة المحلية.

160 ألف طالب بالصفين الرابع والخامس الابتدائي

ويؤدي أكثر من 160 ألف طالب وطالبة بالصف الرابع والخامس الابتدائي في محافظة بني سويف، الامتحانات غدا السبت 6 مايو.

ويبدأ أكثر من 72 ألف طالب بالصف السادس الابتدائي، الامتحانات الخاصة بهم الأحد، على أن تكون بالتناوب مع طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

استعدادات مديرية التعليم لامتحانات نهاية العام الدراسي

واستعدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف بتجهيزغرفة تصلح لاستخدامها لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، وتكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف على أن تكون الورقة الامتحانية بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية، مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية، حيث قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التى تواجه الامتحانات وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.