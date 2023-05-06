انطلاق امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي في سوهاج

انطلقت منذ قليل امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصف الأول والصف الثاني الإعدادي،في 11 إدارة تعليمية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى محافظة سوهاج، والتي تبدأ من اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 من شهر مايو من هذا الشهر.

ويقوم طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم، بتأدية امتحان مادة اللغة العربية ومادة الخط فترة أولى، ومادة الحاسب الآلي فترة ثانية، بحسب ما أعلنته مدرية التربية والتعليم.

امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي في سوهاج

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الجبر والإحصاء فترة أولى، ومادة التربية الفنية فترة ثانية.

جدول امتحانات أولى إعدادي الترم الثاني 2023 سوهاج

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بسوهاج 2022- 2023 تستعرضة الوطن في ضوء خدماتها لقرائها على النحو التالي:

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني بسوهاج 2023 على النحو التالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحًا.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان العلوم من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا.

امتحان التربية الدينية من الساعة 9:45 حتى 11:15 صباحًا.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان الرياضيات من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا​​​​​​​

​​​​​​​ امتحان التربية الفنية من الساعة 9:45 حتى 11:15 صباحًا

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا

وأشار الجدول، إلى أن امتحانات التكنولوجيا للصف الأول نظري وعملي تجرى قبل بداية العمل بجدول نهاية العام الدراسي، وذلك تحت إشراف التوجيه المختص.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني

جاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني بمحافظة سوهاج 2022- 2023 دون فواصل ما بين كل مادة وأخرى، وذلك على النحو التالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان الرياضيات من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا.

امتحان التربية الفنية من الساعة 9:45 حتى الساعة 11:15 صباحًا.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحًا.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان العلوم من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا.

امتحان التربية الدينية من الساعة 9:45 حتى الساعة 11:15 صباحًا.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا.

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا.

وأشار الجدول، إلى أن امتحانات التكنولوجيا للصف الثاني الإعدادي نظري وعملي تجرى قبل بداية العمل بجدول نهاية العام الدراسي، وذلك تحت إشراف التوجيه المختص.

وكان قد أعلنت مدرية التربية والتعليم، بمحافظة سوهاج، بعقد اجتماعًا بمسؤولي الإدارات التعليمية في جميع مراكز المحافظة لمناقشة استعداد المديرية والإدارات التعليمية والإدارات الديوانية المعنية لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة.