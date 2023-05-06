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«الداخلية» تُسهل على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:32 م | السبت 06 مايو 2023
الجوازات- صورة أرشيفية

الجوازات- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

إنهاء إجراءات عدد من الحالات المرضية 

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة، إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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