القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في التجمع الخامس

خطة محكمة أعدها رجل للتخلص من زوجته، داخل شقته بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث اتفق مع آخرين من أقاربه على قتلها طعنا باستخدام سلاح أبيض، إذ كثرت الخلافات بينهما ووصلت إلى طريق مسدود، وقرر أن يكتب النهاية على يده وفر هاربا، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بعد العثور على جثمان الضحية ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية.

تفاصيل جريمة الحي الراقي

وقعت الجريمة داخل أحداث الحي الراقي، الخميس الماضي، إذ ورد إخطارا من إدارة شرطة النجدة لقسم شرطة التجمع الخامس بالعثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق الأدلة الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وتبين أن الجثة لسيدة تدعى «منيرة ا» تبلغ من العمر 45 سنة، مقتولة بطعنات متفرقة بالجسم.

زوج استعان بأقاربه للتخلص من زوجته

عملت ضباط المباحث بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على جمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، وتحفظت على فيديو رصدته كاميرات المراقبة التي توصل إلى أن زوج المجني عليها خطط للجريمة مستعينا بآخرين أقاربه لقتل زوجته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم واعترف الزوج بارتكاب الجريمة واشتراك باقي المتهمين معه، لوجود خلافات بينهما.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، فيما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.