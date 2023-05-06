تكثيف الحملات الرقابية على المواقف بأسيوط لليوم الثالث للتأكد من تطبيق التعريفة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالي، بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب قرار تحريك سعر السولار الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح 8.25 جنيه للتر فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.

وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

مواقف السرفيس

وأوضح محافظ أسيوط إنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.

المتابعة اليومية

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اليومية على كافة مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لمنع استغلال المواطنين مناشدًا المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخطوط الساخنة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528 على مدار 24 ساعة للحد من الممارسات غير القانونية والتعامل مع أي مشكلات أو شكاوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الحملات الميدانية

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها حيث تبين التزام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات وبالمواقف.