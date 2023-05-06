شون وصوامع أسيوط تستقبل 17 ألف طن قمح منذ بداية التوريد

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 28 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 17 ألف طن.

تقديم تسهيلات للمواطنين

ووجه المحافظ بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 167 ألف فدان مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023.

كميات توريد القمح

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 5056 طنا و513 كيلوجراما بشون البنك الزراعي المصري، و7136 طنا و671 كيلوجراما للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 4814 طنا و163 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر مركز أبنوب، و44 طنا و122 كيلوجرام (إنتاج التقاوي /إرشاد - إكثار)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 17 ألف طن و51 كيلو قمح، مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة، خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة، حيث تم حصاد ما يقرب من 74 ألفا و445 فدانا.