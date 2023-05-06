محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ المشروعات التنموية بقرى «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة.

معدلات الأداء ونسب التنفيذ

حيث استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء معدلات الأداء ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بكل قطاع وتذليل العقبات وتكثيف الجهود لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 98 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكباري والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والري 41 عملية بإجمالي 98 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 97 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و14 مشروع متنوع ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و146 برج محمول و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بإجمالي مشروعات تصل إلى 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

تطوير الريف المصري

وأكد المحافظ تضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياه المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة الإشراف الميداني اليومي على الأعمال الإنشائية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.