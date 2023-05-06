مصرع شاب في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة عند مدخل الطريق الجديد بمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من العقيد حاتم السمري مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل عند مدخل الكوبري الدائرة الجديد بدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى أنس محمود محمد عياد 22 سنة، مقيم بناحية قرية بيبان التابعة لدائرة مجلس قرية الطود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.