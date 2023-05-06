مصرع عامل نظافة صدمه ميكروباص أثناء عمله بالإسكندرية

لقي عامل نظافة مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء ممارسة عمله في جمع القمامة والمخلفات بشارع الجلاء شرق الإسكندرية.

مصرع عامل نظافة في الإسكندرية

بدأ حادث الإسكندرية اليوم حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان بورود بلاغ يفيد اصطدام سيارة بشخص بشارع الجلاء بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة مصرع شخص يدعى أحمد كمال، عامل نظافة بشركة نهضة مصر قطاع باكوس، المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، بعدما صدمته سيارة ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

ضبط سائق الميكروباص

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط سائق الميكروباص، وتم نقل العامل إلى مستشفى شرق المدينة، لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله غرفة العمليات متأثرًا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.