«التعليم»: إتاحة تحميل نسخة إلكترونية من امتحانات المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إتاحة تحميل نسخة الكترونية (PDF) من امتحانات المصريين في الخارج الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل على الرابط الخاص بالمنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج عبر هذا الرابط -https://sabroad.emis.gov.eg/Exams dor /The ndClass .

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنه على الطالب تحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب عليها، ثم تجميع الامتحانات في اخر يوم، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع الامتحانات بالطريقة التي سوف نوافيكم بها قبل نهاية الامتحانات.

شكاوى من سقوط السيستم

وكان اشتكي عدد من أولياء الأمور على جروبات أولياء الأمور «أبناؤنا في الخارج في جميع انحاء العالم» من سقوط سيستم الامتحانات الإلكترونية، لصفوف النقل للطلاب المصريين في الخارج.

وأكد أولياء الأمور، أنه مع بدء دخول الطلاب المصريين في الخارج منصة الامتحانات في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة من دول العالم اليوم «السيستم واقع»، ولم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحانات.