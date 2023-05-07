الفاو: 258 مليون شخص في 58 بلد يعانون من انعدام الأمن الغذائي

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة «الفاو» إن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في العالم ارتفع ليبلغ 250 مليون شخص يعاني من الجوع الحاد.

الفاو: انعدام الأمن الغذائي

أوضح التقرير أن حوالي 258 مليون شخص في 58 بلد وإقليم يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي في عام 2022، بارتفاع قده 193 مليون شخص عام 2021، في 53 بلد، واشار التقرير إلى أن هذا الرقم الأعلى منذ سبع أعوام، حيث زادت شدة انعدام الأمن الغذائي الحاد لتبلغ 22.7% في عام 2022.

وقال «انتوني جوتيرش» الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له: «إن البعض من الذين شملهم التقرير سوف يعانون من من مجاعة قريبة»، لافتا الى أن التقرير إدانة صارخة لفشل البشرية في إحراز تقدم للقضاء على الجوع وتوفير الغذاء.

الفاو: أكثر من 40% من السكان الذين شملهم التقرير يقيمون في 5 بلدان

تابع أن أكثر من 40% من السكان الذين شملهم التقرير يقيمون في خمس بلدان وهي أفغانستان والكونغو وإثيوبيا ونيجيريا واليمن، كما واجه الأشخاص في سبعة بلدان المجاعة والعوز أو مستويات كارثية من الجوع الحاد في وقت ما خلال عام 2022، وأن أكثر من نصف هؤلاء في الصومال بواقع 57%، في حين أن مثل هذه الظروف القاسية حدثت أيضًا في أفغانستان وبوركينا فاسو وهايتي وجنوب السودان واليمن.

الفاو: 35 مليون شخص عانوا من مستويات طارئة من الجوع الحاد في 39 بلد

لفتت «الفاو» إلى أن 35 مليون شخص عانوا من مستويات طارئة من الجوع الحاد في 39 بلدًا، وأكثر من نصفهم موجودون في أربعة بلدان فقط هي أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان واليمن، كما عانى أكثر من 35 مليون طفل دون سن الخامسة من الهزال أو سوء التغذية الحاد، ومنهم 9.2 مليون طفل عانوا من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال نقص التغذية خطورةً على الحياة وعامل رئيسي يساهم في زيادة وفيات الأطفال.