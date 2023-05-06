وصول الملك تشارلز الثالث وقرينته لكنيسة ويستمنيستر بعربية اليوبيل الماسي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوصول الملك تشارلز الثالث وقرينته إلى كنيسة ويستمنيستر، حيث تقام مراسم تتويجه ملكا.

وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بغادرته رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنجهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.