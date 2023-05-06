أول أفريقية تحيي حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث.. دعاها بنفسه

يشاهد ملايين الناس عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة، وستقام في كنيسة دير وستمنستر ليصبح تشارلز ملك بريطانيا هو وزوجته كاميلا الملكة القرينة.

أول إفريقية تغني منفردة في كنيسة ويستمنستر

وتؤدي المغنية من جنوب أفريقيا، بريتي ييندي، في تتويج تشارلز الثالث في 6 مايو، أمام عشرات الملايين من مشاهدي التلفزيون، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويتضمن اختبار بريتي ييندي بعض الشروط الفنية الدقيقة التي تتعلق بمهارات المغني وأدائه الصوتي وطبقات صوته ومعايير أخرى ذات صلة.

وأعربت ييندي البالغة من العمر 38 عاماً، عن فخرها الكبير لأنها ستكون أول امرأة إفريقية تغني منفردة في كنيسة ويستمنستر خلال تتويج ملك بريطانيا، وأشارت إلى أن هذا الحدث سيترك بصمة في التاريخ، حيث سيظل اسمها مذكورًا على مر الأجيال، وفقًا لصحيفة «ناشيونال نيوز».

ييندي تعبر عن حماسها لهذا الحدث الكبير

وأضافت ييندي أن َّالأوبرا تمثل هدية للبشرية، وأنها تحمل جانبًا روحانيًا أيضًا، وتمنت أن يشجع أداؤها المزيد من الأشخاص على تجربة فن الأوبرا.

وأعربت المغنية، التي تتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن حماسها لهذا الحدث الكبير، وقالت «أنا أعد الساعات وأتطلع بشغف ليوم التتويج، وتسير الاستعدادات على ما يرام، وأنا على أهبة الاستعداد لهذا الحدث الذي سيغير حياتي بشكل كبير».

يذكر أنَّ ييندي تمت دعوتها لأداء مقطوعة جديدة بعنوان «النار المقدسة» من قبل الملحنة البريطانية سارة كلاس، في إحدى أعرق دور الأوبرا في العالم، وقد حصلت على إشادة وتقدير النقاد على مدى مهاراتها الفنية وجمال صوتها.

وقد شاهد الملك تشارلز الثالث، الذي يشتهر بحبه للموسيقى الكلاسيكية، ييندي وهي تؤدي في قلعة وندسور قبل عام، عندما كان لا يزال أمير ويلز.

من هي بريتي ييندي؟

بريتي يندي مغنية سوبرانو جنوب أفريقية، ولدت في عام 1985 في مقاطعة مبومالانجا الشرقية بجنوب إفريقيا، وكانت تغني أغاني الزولو التقليدية في طريقها إلى الكنيسة، بالإضافة إلى الظهور في موسيقى الإنجيل مع جوقة الكنيسة.

وفي سن 16، بدأت تعلم الأوبرا، بعد أن استلهمت من دويتو الزهور الأوبرالي ليو ديليبس، والذي ظهر في إعلان للخطوط الجوية البريطانية، وستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يؤدي فيها مغني أفريقي دور فنان منفرد لتتويج ملك بريطاني.