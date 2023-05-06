أول صور من حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في كنيسة وستمنستر

انطلق، منذ قليل، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، والملكة القرينة، في كنيسة دير وستمنستر، بحضور الآف من المواطنين لمشاهدة حفل التتويج، وملايين من المواطنين في بريطانيا وحول العالم يتابعونها، بالإضافة إلى انطلاق الأناشيد في كنيسة دير وستمنستر.

وانطلق حفل غنائي والأناشيد في كنيس دير وستمنستر لتتويج الملك تشارلز الثالث.

ويتميز حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بنظام دقيق، إذ تم الإعلان عن مواقيت المراسم بدءً من فتح الساحات المخصصة للشعب لمشاهدة الملك وزوجته، وصولًا إلى موعد وصولهم إلى الكنيسة وانتهاءً بعودتهم إلى قصر باكنجهام والوقوف على شرفته.

انطلق موكب حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، من قصر باكنجهام، ليمر عبر «ذا مال» متجهاً نحو ميدان الطرف الأغر، ثم يسلك طريق وايتهول وشارع البرلمان، ليصل إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر.

وسينقل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، «عربة اليوبيل الماسي» في شوارع العاصمة البريطانية، للذهاب إلى دير وستمنستر، والآخر «عربة الدولة الذهبية» يعود بهما إلى قصر باكنجهام في موكب ملكي ضخم بعد انتهاء من المراسم التاريخية.

وبعد انتهاء المراسم، سيتم عرض أكبر للعودة إلى قصر باكنجهام، حيث سيظهر الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة على الشرفة وسيشاهدون عرضاً جوياً يضم 60 طائرة، بما في ذلك عرض السهام الحمراء الشهير الذي يستغرق ست دقائق وطائرات «إف-35» الحديثة.