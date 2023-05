مشاهد من وصول الملك تشارلز الثالث إلى قصر باكنجهام (فيديو)

انطلقت احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث كملك لبريطانيا وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ استعدت بريطانيا بشكل كامل لهذه المناسبة التاريخية التي تحدث مرة في العمر.

وشق الملك تشارلز والملكة كاميلا طريقهما إلى القصر «بكانجهام» وهم يلوحان للجمهور المبتهج الذي جاء ليشهد تتويجه، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ومنذ الصباح الباكر، وصلت الجماهير والضيوف لحضور هذا الحدث التاريخي، ورحب ملك بريطانيا بجميع المهنئين بتوليه العرش من خارج قصر باكنغهام وسط العاصمة لندن، ونصبت السلطات حلقة أمنية حول كنيسة وستمنستر.

