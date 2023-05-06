مشاهد من وصول الملك تشارلز الثالث إلى قصر باكنجهام (فيديو)

انطلقت احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث كملك لبريطانيا وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ استعدت بريطانيا بشكل كامل لهذه المناسبة التاريخية التي تحدث مرة في العمر.

الملك تشارلز وكاميلا يلوحان للجمهور

وشق الملك تشارلز والملكة كاميلا طريقهما إلى القصر «بكانجهام» وهم يلوحان للجمهور المبتهج الذي جاء ليشهد تتويجه، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ومنذ الصباح الباكر، وصلت الجماهير والضيوف لحضور هذا الحدث التاريخي، ورحب ملك بريطانيا بجميع المهنئين بتوليه العرش من خارج قصر باكنغهام وسط العاصمة لندن، ونصبت السلطات حلقة أمنية حول كنيسة وستمنستر.

King Charles waves to crowds lining The Mall as he arrives at Buckingham Palace ahead of his Coronation Procession https://t.co/DW54UU2wYL pic.twitter.com/nQ2MaE9E8e — BBC News (UK) (@BBCNews) May 6, 2023

تتويج الملك تشارلز

سيتم تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في أكبر حفل رسمي تشهده البلاد منذ 70 عامًا، وسيتميز الحفل بعرضٍ مهيبٍ وفخمٍ يعود تاريخه إلى ألف عامٍ.

ويعتبر تشارلز أكبر ملك في تاريخ بريطانيا الذي يتولى الحكم بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر الماضي، وعندما يجلس على كرسي العرش في كنيسة وستمنستر في لندن، سيتوج بتاج سانت إدوارد الذي يعود تاريخه لأكثر من 360 عاماً، ويصبح تشارلز أيضاً أكبر ملك في تاريخ بريطانيا الذي يتم تتويجه بتاج سانت إدوارد.

وبحضور قرابة مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، سيتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر، التي شهدت جميع مراسم التتويج في بريطانيا منذ وليام الفاتح عام 1066.