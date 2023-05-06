مصرع 3 أشخاص في حريق معرض أثاث بالإسكندرية (صور)

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حريق هائل اندلع بمعرض أثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، اليوم السبت، ما أدى إلى التهام وتفحم محتوياته بالكامل، وحالات الوفاة نتيجة الاختناق، ويجري حصر الخسائر ومتابعة عمليات الإطفاء في الوقت الراهن.

تفاصيل حريق الإسكندرية اليوم

وبدأ حريق الإسكندرية اليوم، حين تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق بمعرض أثاث بالعقار رقم 148 بشارع القاهرة بدائرة القسم.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمعرض أثاث بالعقار المشار إليه، والمكون من 11 طابقًا مأهولة بالسكان.

مصرع 3 أشخاص في الحريق

وكشفت المعاينة التهام النيران محتويات المعرض بالكامل بـ «الميزانين»، كما وصلت للطابق الأول علوي، ووجود 3 حالات وفاة، كما تواصل 6 سيارات إطفاء محاولات السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد النيران لباقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.