3.1 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بـ«جمارك السويس» في أبريل الماضي

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة رشاد أمين عبد المعطي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أنها أفرجت عن مشمول 7869 شهادة جمركية خلال شهر أبريل الماضي.

وأشارت الإدراة في بيان، أن الإفراج كان لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

الرسوم والضرائب على شهادات الوارد

وأوضحت جمارك السويس أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 681 مليونا و875 ألف جنيه، في حين بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و79 مليونا و625 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 314 مليونا و37 ألف جنيه.

وذكر بيان الجمارك أنه خلال شهر أبريل الماضي، أجرت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس تصدير مشمول 2859 بیانا جمركيا تحت نظم مختلفة (نهائي - سماح مؤقت - دروباك) بقيمة بلغت 6 مليارات و550 مليونا و312 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها.

تحصيل رسوم الصادر

وأضاف بيان الجمارك أنه تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بحوالي 11 مليونا و332 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 26 مليونا و889 ألف جنيه، وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للترانزيت بالإفراج عن 480 شهادة وطلب إرسال بإجمالي 1244 حاوية، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر أبريل الماضي 3 مليارات و113 مليونا و760 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي.