«جمارك السويس»: 5.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم في مارس 2023

أعلنت الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة رشاد أمين عبدالمعطي، الإفراج عن مشمول 9422 شهادة جمركية خلال شهر مارس 2023، وذلك لمختلف السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

الرسوم والجمارك على شهادات الوارد

وذكر بيان الإدارة المركزية لجمارك السويس، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد، بلغت مليارين و325 مليونا و266 ألف جنيه، كما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و422 مليونا و911 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي 610 ملايين و585 ألف جنيه.

رسوم وضرائب الصادرات

وذكر بيان الجمارك أنه خلال شهر مارس 2023، أجرت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس تصدير مشمول 3389 بیان جمركي تحت نظم المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 11 مليارا و441 مليونا و821 ألف جنيه لأصناف بضائع التصدير.

وأوضح بيان الجمارك أن التصدير تضمن عددا من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بنحو 9 ملايين و324 ألف جنيه.

غرامات ومزادات الترانزيت

وأضاف البيان أنه خلال شهر مارس الماضي أجرت الإدارة العامة الترانزيت بالإفراج عن 440 شهادة، وطلب إرسال بعدد 1096 حاوية وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 4 ملايين و696 ألف جنيه عن بيع لوطات بالمزاد العلني وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 44 مليونا و77 ألف جنيه بالإدارة العامة للمنافذ.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخري المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر مارس 2023 حوالى 5 مليارات و416 و862 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.