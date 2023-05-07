«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة اليوم

تستكمل الدائرة السادسة جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بسلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات بينهما في منطقة النزهة.

هيئة المحكمة

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 7 مايو لورود تقرير إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان صحة قواه العقلية.

التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بعد مشاجرة بينهما

وكانت النيابة العامة، قد انتهت من التحقيق مع المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة لقيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

المتهم استل سلاح أبيض وسدد طعنة لزوجته

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استل سلاح أبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه بعد حدوث المشاجرة بينه وبين المجني عليها وسدد لها طعنات في مواطن الحياة والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الوارد بالأوراق.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.