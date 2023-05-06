تفاصيل مشاجرة بالوراق قادت متهما للحبس 10 سنوات.. شرع في قتل 3 أشقاء

خلال شهر أبريل من العام الماضي، وبينما كان الهدوء يعم منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، خرج شخص إلى الشارع ممسكًا بشومة، وتعدى على 3 أشقاء بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، ما أسفر عن دخول أحدهم المستشفى وهو في حالة خطرة.

التعدي على المتهمين بشومة

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتشاجر فيها المتهم «م. ص»، 27 عامًا، مع جيرانه المجني عليهم «يحيى. م»، وشقيقيه «محمود» و«أحمد»، بسبب مشاكل الجيرة، ولكن هذه المرة اختلفت عن سابقتها، حيث تعدى عليهم بالضرب بشومة.

إصابات في الجسد

لم يتحمل أحد الأشقاء الضربة التي تلقاها على رأسه، ففقد الوعي، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، فيما أصيب الشقيقان الآخران بإصابات في جسديهما، نتيجة الضرب اللذات تلقياه من المتهم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

القبض على المتهم

وبعد دقائق من وقوع المشاجرة، أبلغ عدد من الأهالي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الوراق، والذي حضر على الفور وألقى القبض على المتهم الذي أمسك به الأهالي، وتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى التي تم نقل المجني عليهم، لسماع أقوالهم وبيان أسباب وقوع المشاجرة، واتهموا الجاني بالتعدي عليهم بسبب خلافات الجيرة.

وبدأت النيابة العامة في التحقيق مع المتهم، والذي أدلي باعترافات تفصيلية حول الواقعة، ووجهت له النيابة تهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.