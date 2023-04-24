إحالة لصين خطفا حقيبة من سيدة في أحد شوارع النزهة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة لصين بتهمة خطف حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة النزهة، إلى المحاكمة الجنائية.

وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قسم شرطة النزهة، من ضبط المتهمين، بعد تلقي بلاغ من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بصحبه زوجته في دائرة القسم فوجئا بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية غير معلومين لديهما بخطف حقيبة يد زوجته الخاصة بها.

تحديد هوية المتهمين

وأضاف أن الحقيبة كان بداخلها مبالغ مالية عملات «أجنبية ومحلية»، وجواز السفر الخاص بزوجته، وفرا هاربين، وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة جرى تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ويقيم في دائرة قسم شرطة المرج».

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بالاشتراك مع آخر «له معلومات جنائية» وأمكن القبض عليه، وعُثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهته بما جاء في أقوال المتهم الأول، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، بقصد الاتجار فيها.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا عليهما واتهماهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.