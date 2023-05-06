«التنمية المحلية»: متابعة ميدانية لبرنامج التنمية بالصعيد في قنا وسوهاج

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية والمنفذ في محافظتي سوهاج وقنا.

البنية التحتية

وتابعت وزارة التنمية المحلية، إجراءات محافظة سوهاج في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع سيالة أولاد نصير بعد انتهاء أعمال البنية التحتية.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع سيالة أولاد نصير بطول 1200 متر، وعرض 20 مترا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، والتي تشمل تكلفة الرصف والتجميل، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.