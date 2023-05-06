رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التنمية المحلية»: متابعة ميدانية لبرنامج التنمية بالصعيد في قنا وسوهاج

كتب:

وائل فايز
02:07 م | السبت 06 مايو 2023
رفع كفاءة الشوارع

رفع كفاءة الشوارع

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية والمنفذ في محافظتي سوهاج وقنا.

البنية التحتية 

وتابعت وزارة التنمية المحلية، إجراءات محافظة سوهاج في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع سيالة أولاد نصير بعد انتهاء أعمال البنية التحتية.

وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع سيالة أولاد نصير بطول 1200 متر، وعرض 20 مترا، بتكلفة 8 ملايين جنيه، والتي تشمل تكلفة الرصف والتجميل، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

اقرأ المزيد:

«التنمية المحلية»: إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعد بالمحافظات

«التنمية المحلية»: متابعة تطبيق تعريفة المواصلات من مطروح إلى أسوان

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مواقف النقل في العاصمة

وزير التنمية المحلية يتابع قرارات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.