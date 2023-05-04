وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مواقف النقل في العاصمة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم، عدد من مواقف النقل الجماعي في عدد من أحياء العاصمة، للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار السولار.

تعديل تعريفة الركوب في خطوط موقف الألف مسكن

بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، من موقف الألف مسكن بطريق جسر السويس، حيث استمعا إلى شرح من مدير المواقف بالقاهرة بشأن تعديل تعريفة الركوب في خطوط موقف الألف مسكن بقيمة لا تجاوز؜ 10%، وتحدث اللواء هشام آمنة، واللواء خالد عبدالعال، مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بشأن تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس، والتأكد من التزام السائقين بالموقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة، والتي تم طباعتها وتعليقاتها في مدخل الموقف.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين، بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف عن أي شكاوي حال وجود أي مخالفات من السائقين، كما أكد الوزير متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لأي شكاوي من المواطنين لسرعة اتخاذ اللازم.

ووجّه وزير التنمية المحلية، باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم في الفترات الصباحية والمسائية، لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما وجّه وزير التنمية المحلية، بالتنبيه على السائقين بوضع ملصقات خاصة بالأسعار الجديدة على سيارات السرفيس، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.

من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ تحريك تعريفة السرفيس كان 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم يتجاوز جنيه واحد للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر من 40 كيلومترا، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط، وجنيه لبعض الخطوط المميزة التي تخدم المناطق البعيدة، كما جرى تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

وأكد محافظ القاهرة، وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين، مشيرا إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتي السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب محافظ القاهرة، مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة، موضحا أنّ غرفة العمليات المركزية في المحافظة تتابع الأمر على مدار اليوم، وجرى تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارك في الجولة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ابراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ومدير إدارة سرفيس القاهرة، وعدد من القيادات في الوزارة والمحافظة.