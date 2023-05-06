«التنمية المحلية»: إزالة 2274 مبنى مخالفا و564 حالة تعد بالمحافظات

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا اليوم السبت من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

الموجة 21 لإزالة التعديات

وقال وزير التنمية المحلية إن المحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ21 في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري في استرداد حوالي 978 ألفا و175 متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 564 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1706 آلاف فدان.

عدم السماح بعودة التعديات

وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا ضرورة عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 21، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها.

متابعة مستمرة لملف إزالة التعديات

وأضاف اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لافتا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وقال «آمنة» إن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.