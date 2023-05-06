«10 أيام تحت الماء وجثته مطلعتش».. تفاصيل غرق «محمد» صياد البط بالنيل

استمرارا لمسلسل حالات الغرق المتكررة مع اقتراب حلول فصل الصيف، على الرغم من جهود الدولة المستمرة لحماية المترددين على الشواطئ والمسطحات المائية، لقى شاب مصرعه غرقا، في مياه النيل بالمنوفية، فيما ظلت جثته مختفية على مدار الـ10 أيام الماضية، رغم محاولات مكثفة لإخراجها، وحتى الآن يحاول الغواصون وفريق الإنقاذ النهري انتشالها.

غريق المنوفية

وتحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى الشواطئ طوال الفترة السابقة، قائلًا إن الشاب الذي لقى مصرعه غرقًا، يدعى محمد عادل توفيق، وهو في عمر 27 عاما، وكان يصطاد البط من المياه.

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن واقعة الغرق، حدثت صباح يوم الخميس 27 من أبريل الماضي، أي منذ نحو 10 أيام، ومنذ ذلك الحين ظل الجثمان مختفيًا، وسط حزن كبير خيَّم على أهالي الشاب الذي غرق وفقد عمره في لحظة.

من صيد البط للغرق بمياه النيل

وأشار «المالحي»، إلى أن الغرق حدث في مركز السادات بمحافظة المنوفية، وتحديدا في مياه النيل بهاويس الخطاطبة، موضحًا أن الأزمة في القصة تتلخص في الغرق في مياه النيل، المعروفة بالتيار السريع، ما يجعل الجثمان يذهب لمسافة بعيدة عن مكان الغرق الأصلي، الأمر الذي يُصعِّب من مهمة انتشاله بعد فترة.

وتابع قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، أن الأهالي أبلغوه بالواقعة منذ 6 أيام، ولكن رجال الإنقاذ النهري يعملون حتى الآن، مؤكدًا أنه تواصل مع غواصي الخير للانتقال إلى مكان الغرق محل واقعة الغرق، من أجل المساعدة في انتشال جثمان الغريق، جبرًا لخاطر أهله الذين تتمزق قلوبهم حزنًا عليه، ويتمنون انتشال جثمانه لدفنه.