بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم شقيقان في حادث بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون، قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل على طريق «حوش عيسى - دمنهور» بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث بين تروسيكل ودراجة نارية

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق«حوش عيسى - دمنهور» بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 3 آخرين وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وأسفر الحادث عن مصرع محمد رمضان عبدالصمد، 30 سنة، مقيم أبو المطامير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب محمد رمضان عبداللطيف، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وبدر رمضان عبدالصمد، 5 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، وآخر مجهول الهوية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمون مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.