كل ما تريد معرفته عن الاقتصاد الدائري في مصر.. القوام والإمكانيات

ما هو الاقتصاد الدائري، وما هو قوامه وإمكانياته في مصر؟.. أسئلة متنوعه عن نوع مختلف من الاقتصاد، بدأ مناقشتها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحاً ما تتميز به مصر في هذا النوع من الاقتصاد عن الدول الأخرى، وفق تقرير له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مفهوم الاقتصاد الدائري

يعتي الاقتصاد الدائري رقمنة عمليات إعادة تدوير المواد من خلال خطوات عملياتية منها زيادة الاعتماد على الروبوتات وأتمتة إعادة التدوير، والاعتماد على ميكنة المواد الأولية للتمكن من تتبعها على مراحل دورة إنتاجها لتسهيل إعادة إدخالها وتتبعها.

قوائم الاقتصاد الدائري في مصر

-51 مصنعاً لإعادة التدوير في مصر حتى 2020.

-421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي (4436.7 مليون متر مربع كمية الصرف الصحي المعالج خلال 2019).

رؤية مصر 2030 بالنسبة للاقتصاد الدائري

-80 %من النفايات البديلة مستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%.

-10 % الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه.

تقرير الفجوة الدائرية العالمية 2022

تعتبر مصر ضمن الدول التي تقع في المدار الثالث من أصل ستة مدارات ترتب الدول حسب قدراتها على توفير مساحة عادلة وآمنة لمواطنيها فيما يتعلق بتحقيق توازن بين الحقوق الإيكولوجية للأرض، والاحتياجات الأساسية للمعيشة، وتقدمت في ذلك عن دول كثيرة.

الاستخراجات العالمية من المواد الأولية

أكد تقرير مركز المعلومات، على ارتفاع حجم الاستخراجات العالمية من المواد الأولية ليصل إلى 101.4 جيجا طن في 2021، محققًا ارتفاع قدره نصف تريليون طن منذ 2016، ما يشكل تهديد كبير لكل الآمال المتعلقة بتحسين مستويات الاحتباس الحراري المرتبطة بشكل كبير بالتحكم في نسب المواد الأولية الجديدة المدخلة في دورات الإنتاج وحجم الاقتصاد الدائري.