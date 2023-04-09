رئيس «الشيوخ» يحيل ملف الاقتصاد الدائري إلى اللجان المختصة لمناقشته

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات، وكذلك مناقشات النواب، وتعقيب ممثلي الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة والقوي العاملة، الصناعة والتجارة، المالية والاقتصادية، والإسكان، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ استحداث وحدة للاستثمار البيئي والمناخي، تستهدف الترويج للاستثمار في مجال البيئة، موضحة أنّ الهدف من الوحدة هو الترويج للاستثمار في إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، ومتابعة المصانع التي تتوافق مع الاشتراطات البيئة.

وأشارت إلى جهود البيئة في ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية.